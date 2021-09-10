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Месси побил рекорд Пеле по числу голов за сборную в Южной Америке

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси забил все три мяча в составе своей национальной команды в отборочном матче ЧМ-2022 против Боливии.

Встреча, прошедшая в Аргентине, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Забив второй мяч, Месси довел число своих точных ударов в карьере за сборную до 78 и побил рекорд по количеству голов за сборную представляющую Южную Америку. Автором предыдущего высшего достижения был бразилец Пеле (77 голов).

По итогам матча с Боливией у Месси теперь на счету 79 голов.

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