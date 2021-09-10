Месси побил рекорд Пеле по числу голов за сборную в Южной Америке

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси забил все три мяча в составе своей национальной команды в отборочном матче ЧМ-2022 против Боливии.

Встреча, прошедшая в Аргентине, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Забив второй мяч, Месси довел число своих точных ударов в карьере за сборную до 78 и побил рекорд по количеству голов за сборную представляющую Южную Америку. Автором предыдущего высшего достижения был бразилец Пеле (77 голов).

Lionel Messi passes Pele to become the leading goalscorer in CONMEBOL history with 78 goals ✨ pic.twitter.com/hWd8sEXFjL — B/R Football (@brfootball) September 10, 2021

По итогам матча с Боливией у Месси теперь на счету 79 голов.