Третьяк назвал эффективной работу ФХР на форуме "Россия – спортивная держава"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что работа ФХР на форуме "Россия – спортивная держава" продемонстрировала готовность РФ к проведению крупнейших международных турниров.

"На форуме работает специальный стенд Федерации хоккея России, на котором красиво и наглядно показаны отдельные направления нашей работы. Все желающие смогли оценить подготовку России к приему крупнейших хоккейных турниров", - приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.

В сезоне-2022/23 молодежный и взрослый чемпионаты мира впервые пройдут в одной стране – в России. К этим соревнованиям будет построено сразу три суперсовременных ледовых дворца: в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Омске.

"На стенде ФХР мы демонстрируем, как будут выглядеть эти новые арены по завершении строительства, подробно рассказываем о плюсах и инновациях новых сооружений. Спортивные руководители России и зарубежных федераций с интересом знакомились с новейшими хоккейными дворцами России. Президент ИИХФ Рене Фазель убедился, что главные хоккейные турниры 2023 года пройдут на потрясающих аренах", - отметил Третьяк.

"На нашем стенде представлено, новое оборудование, интерактив, связанный с внедрением новых технологий в спорт. Перед нами стоит задача, чтобы к 2030 году минимум 70 процентов соотечественников активно занимались физической культурой и спортом. А поскольку Россия - держава с традиционно холодным климатом, особая роль в продвижении спорта должна отводиться зимним видам. В их числе, конечно, хоккей", - отметил глава ФХР.

Кроме того, ФХР на форуме представила Национальную программу подготовки хоккеистов.

"Мы подробно презентовали инновационную программу подготовки хоккеистов "Красная Машина". Она объединяет лучшие, самые эффективные наработки в области воспитания игроков высокого уровня. ФХР прикладывает большие усилия, чтобы внедрять "Красную Машину" по всей стране", - сказал Третьяк.

"Зарубежные гости форума не скрывают своей заинтересованности в работе по методикам НППХ - к нам за содействием обратился Казахстан, другие страны, развивающие хоккей. Мы готовы поделиться своими наработками и помочь партнерам по международной хоккейной семье в налаживании процесса подготовки детско-юношеского резерва", - заявил трехкратный олимпийский чемпион.

Третьяк завершил представление стендов форума темой 75-летней годовщины отечественного хоккея.

"На нашем стенде представлены эксклюзивные памятные разработки, приуроченные к 75-летнему юбилею отечественного хоккея. Например, это специальные юбилейные марки, на которых изображены яркие вехи чемпионской истории", - заявил он.

Форум "Россия – спортивная держава" проходит в Казани с 8 по 10 сентября.