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Подготовка спортсменов РФ к Играм в Токио обошлась в 20 млрд рублей

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - На подготовку российских спортсменов к летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио было израсходовано 20 млрд рублей, сообщил министр спорта Олег Матыцин.

"Общий объем государственного финансирования на подготовку к Играм в Токио в период с 2017 по 2021 год было потрачено около 20 млрд рублей", - сказал Матыцин в пятницу на заседании совета по развитию физической культуры и спорта при президенте.

По итогам летней Олимпиады в Токио российские спортсмены завоевали 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые, заняв пятое место в неофициальном общем зачете.

На Паралимпиаде российские атлеты завоевали 118 медалей: 36 золотых, 33 серебряных, 49 бронзовых, заняв четвертое место в неофициальном общем зачете.

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