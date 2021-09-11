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Медведев вышел в финал US Open

Это будет его третий финал на турнирах Большого шлема

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев стал финалистом турнира Большого шлема US Open-2021.

В полуфинале соревнования он нанес поражение представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму – 6:4, 7:5, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает второе место, Оже-Альяссим – 15-е.

Медведев в третий раз в карьере становится финалистом турнира Большого шлема. В решающем матче US Open-2019 он уступил испанцу Рафаэлю Надалю, в финале Australian Open-2021 – сербу Новаку Джоковичу.

В финале нынешнего Открытого чемпионата США Медведев сыграет с победителем пары Джокович (номер 1 в мировом рейтинге) – Александр Зверев (Германия, 4).

теннис US Open

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