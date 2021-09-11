"Спартак" победил "Химки" в чемпионате России по футболу
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:1 нанесли поражение подмосковным "Химкам" в матче седьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги.
Голы в составе победителей провели Айртон (25-я минута), Квинси Промес (48) и Эсекьель Понсе (68).
"Химки" ответили голом экс-капитана "Спартака" Дениса Глушакова (89).
Благодаря этой победе, "Спартак" набрал 10 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. "Химки" находятся на 12-м месте, 6 очков.