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"Спартак" победил "Химки" в чемпионате России по футболу

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:1 нанесли поражение подмосковным "Химкам" в матче седьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Голы в составе победителей провели Айртон (25-я минута), Квинси Промес (48) и Эсекьель Понсе (68).

"Химки" ответили голом экс-капитана "Спартака" Дениса Глушакова (89).

Благодаря этой победе, "Спартак" набрал 10 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. "Химки" находятся на 12-м месте, 6 очков.

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