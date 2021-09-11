Специальная Олимпиада и Фонд Потанина создадут 80 инклюзивных школ в РФ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Специальная Олимпиада России и Благотворительный фонд Владимира Потанина заключили соглашение о партнерстве в области развития инклюзивного спорта.

Подписание соглашения прошло в Казани в рамках прошедшего здесь международного форума "Россия – спортивная держава". Подписи поставили президент Специальной Олимпиады России Ольгой Слуцкер и генеральный директор Фонда Оксана Орачева.

По словам Орачевой, "Фонд Потанина поддерживает социально значимые проекты в сфере физической культуры и спорта, стремясь выявить потенциал спорта как общественного института, способного выступать драйвером позитивных изменений".

"Мы уверены, что решать эту масштабную задачу необходимо комплексно и сообща. "Инклюзивный спорт для всех" – проект, в котором многолетний опыт работы Специальной Олимпиады с инклюзивными практиками и экспертиза Фонда в области выявления и поддержки социально значимых проектов позволят, с одной стороны, внести вклад в развитие инфраструктуры регионов, а с другой – сделать шаг к более гармоничному, благополучному, открытому обществу равных возможностей", - сказала она журналистам.

В свою очередь, Слуцкер отметила, что, "проект "Инклюзивный спорт для всех" – продолжение работы Специальной Олимпиады в области развития инклюзивного общества и социализации людей с особенностями интеллектуального развития в нашей стране".

"Главная миссия Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады состоит в том, чтобы помочь обществу принять людей с особенностями интеллектуального развития, дать позитивный импульс к его развитию в этом направлении. В России Всемирные игры, несомненно, сыграют историческую роль в построении единого толерантного мира, послужат трамплином к формированию инклюзивной культуры, социальной справедливости и повышению общей осведомленности общества в этих вопросах", - сказала она.

"Мы видим на практике и конкретных примерах, как в объединенном спорте вовлеченность людей с интеллектуальными нарушениями и без таковых помогает людям с ментальными особенностями научиться доверять, раскрыться, найти свое значимое место в обществе", - добавила Слуцкер.

В рамках проекта "Инклюзивный спорт для всех" Специальная Олимпиада России отберет на конкурсной основе 15 регионов, которые в течение трех лет будут развивать инклюзивный спорт. Как следствие, будут созданы 80 новых инклюзивных школ, в которых люди с особенностями интеллектуального развития смогут тренироваться и улучшать физическую форму наравне с другими людьми.

Совместная инициатива также включает в себя образовательный курс, в рамках которого на базе Поволожского государственного университета физической культуры, спорта и туризма будет обучено 2000 специалистов из различных регионов России по программе Специальной Олимпиады для продвижения инклюзивного спорта.

В рамках форума директор по внешним связям, коммуникациям и корпоративной социальной ответственности компании Coca-Cola в России и Белоруссии Елена Ковалева обратила внимание на тему содействия реабилитации и интеграции людей с интеллектуальными нарушениями в общество с помощью адаптивной физической культуры и спорта.

"Мы рады быть партнером Форума "Россия – спортивная держава" в Казани. Coca-Cola многие десятилетия поддерживает спортивные события в России и в мире. В этом году мы уже выступили партнерами UEFA EURO 2020 и чемпионата мира FIFA по пляжному футболу 2021 г. в России. Мы верим, что спорт обладает уникальной объединяющей силой и должен быть доступен для всех. Поэтому также поддерживаем инклюзивные спортивные мероприятия и инициативы, в том числе – проведение Зимних игр Специальной Олимпиады в нашей стране. Это событие станет еще одним важным шагом на пути к равным возможностям и построению инклюзивного общества".

"Семьи, в которых растут дети с интеллектуальными нарушениями сталкиваются с проблемой воспитания человека, адаптированного к жизни, полноценного члена общества, который сможет получить интересную и востребованную профессию, зарабатывать, платить налоги и вести достойную жизнь гражданина нашей страны. Специальная Олимпиада - одна из возможностей, которая помогает решить эту проблему", - говорит Слуцкер.

Форум "Россия – спортивная держава" проходит в Казани с 8 по 10 сентября.

Специальная Олимпиада России была основана в 1999 году. В России насчитывается около 130 тысяч лиц с интеллектуальными нарушениями, занимающихся физической культурой, для которых ежегодно по программе Специальной Олимпиады проводится около 5 тысяч физкультурных мероприятий муниципального, регионального и всероссийского уровней.

В настоящее время действуют региональные отделения в 62 регионах России. Российские атлеты с интеллектуальными нарушениями ежегодно принимают участие в международных турнирах по программе Специальной Олимпиады, где занимают лидирующие позиции.