РФС привлек к работе одного из создателей системы VAR

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Английский арбитр Дэвид Эллерей займет должность независимого специального советника генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева, сообщает пресс-служба РФС.

Эллерей - бывший судья Английской премьер-лиги и арбитр ФИФА, в настоящий момент занимает должность технического директора Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ), председателя судейского комитета Федерации футбола Англии, председателя Совета профессионального судейства Бельгии и члена комиссии УЕФА по развитию судейства.

Он известен как один из создателей системы видеопомощи рефери (VAR). На протяжении последних четырех лет активно работал со многими конфедерациями и национальными футбольными ассоциациями в части оказания им методической и практической помощи по внедрению Системы VAR при проведении национальных соревнований.

Отмечается, что в качестве независимого специального советника генерального секретаря РФС он будет оказывать консультативную помощь, связанную с соответствием использования VAR в российском футболе с требованиями ФИФА и ИФАБ, как указано в правилах игры и протоколе VAR, а также с практикой применения системы видеопомощи арбитрам по всему миру и, в частности в турнирах под эгидой УЕФА, включая финальную часть чемпионата Европы по футболу Евро-2020.

Эллерей будет тесно сотрудничать с руководителем проекта по внедрению VAR в России и старшим инструктором Леонидом Калошиным и руководителем департамента судейства Виктором Кашшаи. Также он сохранит должности в других футбольных и судейских структурах.