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Домашние матчи "Спартака" в КХЛ разрешено посещать до 3 тыс. человек

QR-коды и ПЦР-тесты требовать не будут

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - На домашних матчах московского "Спартака" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги могут присутствовать до 3 тыс. болельщиков, сообщает пресс-служба ХК.

"В ответ на обращение ХК "Спартак" Роспотребнадзор прислал в наш клуб постановление, разрешающее посещение домашних матчей нашей команды в ледовом дворце "Мегаспорт" без предъявления QR-кодов и ПЦР-тестов. Вместимость каждой игры – до 3000 человек", - говорится в сообщении.

Клуб сообщает, что "продажа билетов на домашние матчи ХК "Спартак" Москва возобновлена" и напоминает "о необходимости ношения масок и соблюдении социальной дистанции на арене".

Ближайшую игру на своей арене "Спартак" проведет 16 сентября против столичного ЦСКА. Начало – 19:30 мск.

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