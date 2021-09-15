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Сборная России по шахматам выиграла онлайн-олимпиаду

В финале россияне оказались сильнее американцев

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российская сборная по шахматам стала победителем завершившейся в среду онлайн-олимпиады.

В решающей стадии турнира россияне обыграли в двух матчах соперников из сборной США с одинаковым счетом 3,5:2,5.

В первом финале свои партии в составе российской команды выиграли Владислав Артемьев и Александра Горячкина, вничью с соперниками сыграли Даниил Дубов, Александра Костенюк и Полина Шувалова, поражение потерпел Андрей Есипенко.

Во втором матче в рамках финала победы в партиях среди россиян одержали Костенюк и Лея Гарифуллина, вничью сыграли Дубов, Артемьев и Екатерина Лагно, проиграл американцу Есипенко.

Ранее на групповом этапе сборная России заняла первое место, в четвертьфинале победила Венгрию, в полуфинале – команду Китая.

Партии на онлайн-олимпиаде проходили с контролем времени 15 минут + 5 секунд на каждый ход.

шахматы

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