Сборная России по шахматам выиграла онлайн-олимпиаду
В финале россияне оказались сильнее американцев
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российская сборная по шахматам стала победителем завершившейся в среду онлайн-олимпиады.
В решающей стадии турнира россияне обыграли в двух матчах соперников из сборной США с одинаковым счетом 3,5:2,5.
В первом финале свои партии в составе российской команды выиграли Владислав Артемьев и Александра Горячкина, вничью с соперниками сыграли Даниил Дубов, Александра Костенюк и Полина Шувалова, поражение потерпел Андрей Есипенко.
Во втором матче в рамках финала победы в партиях среди россиян одержали Костенюк и Лея Гарифуллина, вничью сыграли Дубов, Артемьев и Екатерина Лагно, проиграл американцу Есипенко.
Ранее на групповом этапе сборная России заняла первое место, в четвертьфинале победила Венгрию, в полуфинале – команду Китая.
Партии на онлайн-олимпиаде проходили с контролем времени 15 минут + 5 секунд на каждый ход.