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Карпин допустил, что Дзюба еще будет играть за сборную

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России Валерий Карпин может снова вызывать форварда "Зенита" Артема Дзюбу в состав команды на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в ноябре.

"Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван", - цитирует во вторник Карпина пресс-служба команды.

Накануне был опубликован расширенный список сборной России, которая готовится к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года против команды Словакии 8 октября в Казани и Словении 11 октября в гостях. В расширенный список вошел и Дзюба, который ранее не вызывался на отборочные матчи ЧМ-2022 в сентябре.

Во вторник Дзюба заявил, что не сможет помочь сборной и намерен сконцентрироваться на восстановлении игровой формы и матчах за "Зенит". Дзюба подчеркнул, что не завершает своего выступления за национальную команду.

футбол Валерий Карпин Артем Дзюба

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