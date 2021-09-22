Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом по версии Forbes

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий английского ФК "Манчестер Юнайтед" португалец Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов по версии журнала Forbes.

Как сообщается на сайте журнала, в сезоне-2021/22 Роналду должен заработать $125 млн, из них $70 млн составят заработную плату и бонусы от возвращения в "Манчестер Юнайтед" из итальянского "Ювентуса". Остальная часть – это доходы от рекламных проектов.

На второе место рейтинга опустился перешедший из испанской "Барселоны" в французский "Пари Сен-Жермен" аргентинец Лионель Месси с ожидаемым доходом в $110 млн. При этом его зарплата будет выше чем у Роналду - $75 млн, но доходы от рекламы составят $35 млн, что ниже чем у португальца.

В топ-5 рейтинга Forbes также входят бразилец Неймар из ПСЖ - $95 (75+20) млн, француз Килиан Мбаппе из ПСЖ - $43 (28+15) млн и египтянин Мохамед Салах из английского "Ливерпуля" - $41 (25+16) млн.