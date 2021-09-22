УЕФА осудил предложение ФИФА проводить чемпионаты мира каждые два года

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций пока не проводил консультаций с Международной федерацией футбола (ФИФА) о проведении чемпионатов мира каждые два года, вместо четырех, сообщает пресс-служба УЕФА.

"Ожидая подробные результаты исследования по заказу Конгресса ФИФА, которое охватит все упомянутые области, УЕФА признает, что ФИФА представила предложение, подразумевающее удвоение финальных турниров чемпионата мира по футболу с 2028 года, а также финальных турниров Кубка конфедераций с 2025 года, в сочетании с масштабной реструктуризацией дат, отведенных в международном календаре на матчи сборных, регулярно проводимые всеми 211 ассоциациями ФИФА", - говорится в заявлении УЕФА.

"Мы благодарны за внимание, уделяемое чемпионату Европы и предлагаемую двойную частоту проведения его финальной стадии, но предпочитаем подходить к столь серьезному вопросу комплексно, а не спекулятивно", - отмечается там же.

Подчеркивается, что "УЕФА разочарован принятым подходом, согласно которому проекты радикальных реформ сначала обнародуются и открыто продвигаются, прежде чем все заинтересованные стороны получают возможность участия в любого рода консультационном процессе".

"УЕФА считает, что будущее международного календаря должно вырабатываться в рамках полноценного консультационного процесса и обмена мнениями между ФИФА, конфедерациями и причастными к организации турниров сторонами, а начать следует с обозначения очевидных проблем и поиска решений. Делать это надо в рамках дебатов, принимая во внимание интересы футбола и легитимные точки зрения различных сторон", - подчеркивается в сообщении УЕФА.

"На данном этапе в рамках уважительного отношения к процессу консультаций с вовлеченными сторонами, который должен проводиться беспристрастно, следует воздержаться от пропагандистских кампаний, направленных на рекламу односторонних концепций, подробностей которых никто не видел и которые могут иметь обширные и зачастую неожиданные последствия", - отмечается там же.

В Союзе посетовали на то, что 14 сентября УЕФА и 55 европейских ассоциаций попросили ФИФА организовать специальную встречу, чтобы получить возможность озвучить обеспокоенность влиянием таких планов.

"УЕФА и 55 европейских ассоциаций до сих пор не получили от ФИФА ответа на данный запрос", - говорится в заявлении Союза.

В настоящее время чемпионаты мира и Европы проводятся раз в четыре года. Исключение для Евро имело место из-за пандемии коронавируса: чемпионат континента-2020 пришлось перенести на 2021 год. Поэтому после Евро-2016 следующий турнир прошел через пять лет.