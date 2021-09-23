Исполком ОКР счел успешным выступление россиян на Играх в Токио

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Члены исполкома Олимпийского комитета России оценили выступление отечественных атлетов на Играх в Токио как успешное, заявил президент ОКР Станислав Поздняков на пресс-конференции в четверг.

"Сегодня на исполкоме была дана оценка выступления нашей команды на Олимпиаде в Токио. Выступление признано успешным, несмотря на сложности при подготовке и проведении", - сказал Поздняков.

"Впервые с 2004 года было завоевано столько много медалей - 71 награда, это говорит о том, что Россия - одна из сильнейших спортивных держав мира. Этот показатель характеризует развитие нашей спортивной отрасли в целом", - добавил он.

Поздняков отметил, что большая часть спортсменов, завоевавших серебряные медали токийской Олимпиады, была близки к наградам высшего достоинства.

"Из 28 серебряных медалей существенная часть могла стать золотыми, если бы спортивная фортуна повернулась нашим спортсменам. Это все дает основание для специалистов считать, что в Париже часть этих серебряных медалей могут стать золотыми", - отметил глава ОКР.

Россияне из-за санкций, наложенных на отечественный спорт в декабре 2020 года, выступала как команда Олимпийского комитета России, а гимн РФ заменил музыкальный отрывок из концерта для фортепьяно Петра Чайковского. Россияне завоевали 20 золотых медалей, 28 серебряных и 23 бронзовых, всего - 71. Россия заняла пятое место в медальном зачете.