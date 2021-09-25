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Бой-реванш за титул чемпиона UFC между россиянином Яном и Стерлингом отменен

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом не состоится, сообщает MMA Fighting.

Причина, как уточняет источник, связана с проблемами с шеей Стерлинга после перенесенной им операции.

Бой должен был пройти 30 октября в рамках турнира UFC 267.

7 марта Ян в статусе действующего чемпиона UFC проводил бой против Стерлинга на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Поединок завершился в четвертом раунде после того, как Ян нанес сопернику удар коленом по голове. В результате Стерлинг не смог продолжить бой, Ян был дисквалифицирован, а статус чемпиона UFC в легчайшем весе перешел от россиянина к американцу.

UFC смешанные единоборства

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