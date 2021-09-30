Дебютный гол Месси за ПСЖ стал лауреатом недели в Лиге чемпионов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Аргентинский нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" автором лучшего гола второго тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, сообщается на сайте организации.

Месси отличился на 74-й минуте домашнего матча против английского "Манчестер Сити": приблизившись к штрафной площади соперника, он сделал передачу на Килиана Мбаппе, тот пяткой вернул мяч назад, после чего аргентинец точно пробил в верхний угол ворот.

Этот гол укрепил уже имевшееся у ПСЖ преимущество в счете, в итоге французская команда победила со счетом 2:0.

Для экс-футболиста "Барселоны" Месси этот гол стал первым в составе ПСЖ, куда он перешел в августе нынешнего года. Матч же против "Манчестер Сити" был четвертым для него за новый клуб.

Лучший и претендовавшие на этот статус голы недели