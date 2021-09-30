Определились соперники сборной России на домашнем ЧМ по волейболу

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сборные Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико стали соперниками национальной команды России по групповому этапу чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужчин.

Жеребьевка соревнования прошла в Москве в четверг.

Данные команды составили группу А, матчи которой пройдут в Москве.

В группе B сыграют Бразилия, Катар, Куба и Япония (матчи пройдут в Кемерово); в группе C - США, Польша, Мексика и Болгария (матчи пройдут в Новосибирске); в группе D - Франция, Германия, Камерун и Словения (матчи пройдут в Уфе); в группе E - Италия, Канада, Турция и Китай (матчи пройдут в Екатеринбурге) и в квартете F встретятся Аргентина, Иран, Нидерланды и Египет (поединки примет Красноярск).

Всего матчи турнира примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Кемерово, Красноярск.

Формат турнира предусматривает два групповых этапа и Финал шести в Москве, по итогам которого определится новый чемпион мира.

Сборная России на турнире выступит под названием "команда Всероссийской федерации волейбола" из-за санкций, наложенных на российский спорт в декабре 2020 года. По решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены в течение двух лет не могут выступать под официальной символикой РФ.