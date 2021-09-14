Сборная России по волейболу проиграла Польше в четвертьфинале ЧЕ
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Волейболисты сборной России уступили полякам в матче 1/4 финала чемпионата Европы.
Результат встречи, прошедшей в Гданьске, - 3:0 (25:14, 26:24, 25:19) в пользу сборной Польши.
Таким образом, российская национальная команда завершает борьбу за медали турнира.
Помимо Польши, матчи турнира принимают Финляндия, Чехия и Эстония.
Изначально в чемпионате Европы участие принимали 24 команды, разделенные на четыре группы по шесть сборной в каждой. В плей-офф вышли по четыре лучшие команды каждой из групп.