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Сборная России по волейболу проиграла Польше в четвертьфинале ЧЕ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Волейболисты сборной России уступили полякам в матче 1/4 финала чемпионата Европы.

Результат встречи, прошедшей в Гданьске, - 3:0 (25:14, 26:24, 25:19) в пользу сборной Польши.

Таким образом, российская национальная команда завершает борьбу за медали турнира.

Помимо Польши, матчи турнира принимают Финляндия, Чехия и Эстония.

Изначально в чемпионате Европы участие принимали 24 команды, разделенные на четыре группы по шесть сборной в каждой. В плей-офф вышли по четыре лучшие команды каждой из групп.

волейбол

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