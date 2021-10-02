Игнашевич возглавил "Балтику"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Бывший защитник сборной России по футболу Сергей Игнашевич занял пост главного тренера "Балтики", сообщает пресс-служба калининградского клуба.

"Наш клуб достиг договоренности о подписании трудового соглашения с Сергеем Игнашевичем. 42-летний специалист станет новым главным тренером нашей команды", - говорится в сообщении.

"Между ФК "Балтика" и Сергеем Игнашевичем заключен трудовой договор до окончания сезона-2022/2023", - отмечается в тексте сообщения.

Пятикратный чемпион России в составе ЦСКА Игнашевич завершил игровую карьеру по окончании домашнего ЧМ-2018. Тогда же вошел в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА, через год стал старшим тренером московского "Торпедо", в 2020 году – главным тренером этой команды.

В марте 2021 года Игнашевич покинул "Торпедо".

Что касается "Балтики", она в нынешнем сезоне занимает в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ, второй по статусу дивизион в отечественном футболе) 12-е место.

На посту главного тренера "Балтики" Игнашевич сменил Евгения Калешина, ушедшего в отставку 29 сентября.