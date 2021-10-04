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Федор Емельяненко рассказал о причинах разлада с братом Александром

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Многократный чемпион мира в смешанных единоборствах Федор Емельяненко заявил, что его брат, боец Александр Емельяненко разорвал с ним отношения из-за постоянных упреков в свой адрес.

"Разлад произошел очень давно. Единственный, кто мог Александру сказать в глаза противоположную точку зрения, — это был я. Такая своего рода совесть у него была. Он накосячит — я ему: "Саш, ну как же так?", — и начитываю ему", - сказал Федор Емельяненко "Спорт-Экспрессу".

"Он сидел и слушал с понурым видом. Видно, ему это надоело, и он разорвал отношения", - объяснил Емельяненко-старший, добавив, что Александр "наговорил и наделал всякой дряни, всякой гадости".

"Заблудился Александр... Заблудился. Мне очень жаль, что так происходит с Александром, но, знаете... Видно, хоть человек и говорит: "Веруйте в Бога", но сам живет совсем без Бога", - сказал Федор.

По словам Федора Емельяненко, перспективы его поединка с Александром отсутствуют.

ММА Федор Емельяненко Александр Емельяненко

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