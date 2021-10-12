Германия первой отобралась на ЧМ-2022

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Сборная Германии по футболу стала первой национальной командой, завоевавшей путевку в финальную часть чемпионата мира-2022 в Катаре.

В понедельник немецкая команда со счетом 4:0 разгромила в гостях сборную Северной Македонии, в результате, набрав за два тура до финиша отборочного группового турнира 21 очко, стала недосягаемой до преследователей в группе J.

За второе место в группе, дающее право сыграть в стыковых матчах, продолжают вести борьбу Румыния (13 очков), Северная Македония и Армения (по 12).