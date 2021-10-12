"Нефтехимик" прервал серию из пяти проигрышей, победив "Йокерит" в матче КХЛ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты нижнекамского "Нефтехимика" во вторник обыграли финский "Йокерит" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Хельсинки в присутствии 4 613 зрителей и завершилась со счетом 6:3 (2:0, 2:1, 2:2) в пользу гостей.

В составе "Нефтехимика" дублем отличился Марат Хайруллин (10-я и 3-я минуты), шайбы также забросили Данила Попов (2-я минута), Рафаэль Бикмуллин (36) и Тимур Хафизов (45). Финская команда ответила голами Ханнеса Бьернинена (29), Алекса Гранта (48) и Никласа Йенсена (54) и в конце третьего периода сняла вратаря. Решающую шайбу в пустые ворота на последней минуте отправил игрок нижнекамского клуба Павел Порядин.

"Нефтехимик", таким образом, прерывает проигрышную серию из пяти матчей и поднимается на седьмое место в списке команд Восточной конференции КХЛ с 14 очками за 16 игр, а "Йокерит" проигрывает четвертый раз подряд и остается на второй строчке среди клубов Западной конференции, имея 24 очка в 17 матчах.