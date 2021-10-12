"Салават Юлаев" по буллитам уступил "Ак Барсу" в матче КХЛ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты из уфимского "Салавата Юлаева" во вторник потерпели поражение от казанского "Ак Барса" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Уфе в присутствии 2 218 зрителей и закончилась со счетом 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1) в пользу гостей.

В составе "Ак Барса" отличились Николай Коваленко (33-я минута) и Дмитрий Воронков (48). "Салават Юлаев" ответил голами Шакира Мухамадулина (52) и Данилы Алалыкина (53). В овертайме победителя выявить не удалось, и в ходе серии буллитов решающую шайбу в ворота соперников отправил хоккеист казанской команды Александр Бурмистров.

По итогам встречи "Салават Юлаев" занимает третье место в списке команд Восточная конференции КХЛ, имея 25 очков за 17 матчей, а "Ак Барс" находится четвертом месте, заработав также 25 очков, но за 18 игр.

Ранее во вторник челябинский "Трактор" победил шестой раз подряд, обыграв владивостокский "Адмирал" - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).