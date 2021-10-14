Глава СБР допустил возвращение отбывшей дисквалификацию Глазыриной в сборную России

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Дисквалификация Екатерины Глазыриной закончилась, и спортсменка может вернуться в большой спорт, заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

"В эту среду, 13 октября, BIU (Независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом - ИФ) уведомил Союз биатлонистов России о том, что Екатерина Глазырина может вернуться к соревновательной деятельности, поскольку срок ее годичной предварительной дисквалификации истек 24 сентября. Как президент СБР, я не вижу препятствий к возвращению Кати в сборную команду России, если ее результаты будут соответствовать, но по-человечески мне очень жаль, что эти 12 месяцев были вычеркнуты из ее спортивной жизни", - цитирует Майгурова пресс-служба СБР.

В сентябре 2020 года BIU отстранил Глазырину на год из-за предполагаемых нарушений антидопинговых правил. Дисквалификация была наложена через день после окончания чемпионата России по летнему биатлону, в котором спортсменка завоевала в трёх гонках три медали: золото в спринте и два серебра - в гонке на 15 км и эстафете 4х6 км в составе команды Свердловской области.

Глазырина - двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы (2010, 2011 годов) в эстафете и индивидуальной гонке. В 2019 году он стала чемпионкой мира по летнему биатлону в спринте.