"Металлург" одержал 14-ю победу подряд в КХЛ, обыграв "Ак Барс"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" в четверг нанес поражение казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в Магнитогорске завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). За хозяев шайбы забросили Джош Карри (22 мин) и Андрей Чибисов (41). В составе гостей отличился Стивен Кэмпфер (5). За минуту до финальной сирены казанцы сняли вратаря и вывели на площадку шестого игрока, но переломить ход встречи это не помогло.

"Магнитка" одержала 14-ю победу подряд, побив свой клубный рекорд.

"Металлург" продолжает возглавлять Восточную конференцию КХЛ. Подопечные Ильи Воробьева сохраняют лидерство в чемпионате, где проиграли только один раз.