Баскетболисты "Зенита" обыграли "Баварию" в Евролиге
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" в четверг на своей арене нанес поражение немецкой "Баварии" в четвертом раунде регулярного чемпионата Евролиги.
Результат встречи – 79:71 (31:16, 12:19, 11:25, 25:11).
"Зенит" одержал третью победу в "регулярке", а команда из Германии потерпела четвертое поражение подряд.
В турнирной таблице "Зенит" поднялся на четвертое место.
В стартовавшем сезоне Евролиги Россию также представляют московский ЦСКА и казанский УНИКС.