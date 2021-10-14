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Баскетболисты "Зенита" обыграли "Баварию" в Евролиге

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" в четверг на своей арене нанес поражение немецкой "Баварии" в четвертом раунде регулярного чемпионата Евролиги.

Результат встречи – 79:71 (31:16, 12:19, 11:25, 25:11).

"Зенит" одержал третью победу в "регулярке", а команда из Германии потерпела четвертое поражение подряд.

В турнирной таблице "Зенит" поднялся на четвертое место.

В стартовавшем сезоне Евролиги Россию также представляют московский ЦСКА и казанский УНИКС.

баскетбол Зенит Петербург Бавария

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