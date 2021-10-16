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"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", отыгравшись в конце с 0:2

"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", отыгравшись в конце с 0:2
Игрок "Спартака" Георгий Джикия радуется голу в ворота "Динамо"
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Московские "Спартак" и "Динамо" завершили вничью матч 11-го тура чемпионата России по футболу.

Результат встречи, прошедшей на поле "Спартака" в субботу, - 2:2. "Спартак" сумел отыграться в конце матча, уступая по ходу встречи со счетом 0:2.

На 19-й минуте "Динамо" вышло вперед благодаря голу Ивана Ордеца.

На 60-й минуте Константин Тюкавин упрочил преимущество команды в счете.

"Спартаку" удалось сократить отставание на 87-й минуте, точный удар нанес Георгий Джикия.

На первой компенсированной ко второму тайму минуте Самюэль Жиго своим голом увел "Спартак" от поражения.

В концовке первого тайма из-за грубой игры динамовца Арсена Захаряна против защитника "красно-белых" Максимилиано Кофрие возникла потасовка, в которой участвовали игроки и тренеры. В итоге главный арбитр встречи Сергей Карасев раздал четыре желтых карточки. "Горчичники" получили хавбеки "Динамо" Захарян и Вячеслав Грулев, а также защитники "Спартака" Жиго и Джикия.

Перед началом поединка зрители приветствовали первого вице-президента Российского футбольного союза, олимпийского чемпиона, легенду "Спартака" Никиту Симоняна, которому 12 октября исполнилось 95 лет.

Таким образом, "Динамо" набрало 20 очков и упустило шанс вплотную приблизиться к лидеру чемпионата "Зениту", у которого 23 балла. "Спартак" занимает седьмое место с 17 очками.

В другом матче 11-го тура "Ростов" на выезде проиграл "Сочи" - 3:2. В составе победителей отличились Артур Юсупов (10 мин), Кристиан Нобоа (28, с пенальти) и Матье Касьерра (33). За гостей голы забили Баштуш (53) и Али Соу (90+4).

Сочинцы набрали 21 очко и поднялись на второе место в турнирной таблице. "Ростов" находится на 13-й строчке с девятью баллами в активе.

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