"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", отыгравшись в конце с 0:2

Игрок "Спартака" Георгий Джикия радуется голу в ворота "Динамо" Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Московские "Спартак" и "Динамо" завершили вничью матч 11-го тура чемпионата России по футболу.

Результат встречи, прошедшей на поле "Спартака" в субботу, - 2:2. "Спартак" сумел отыграться в конце матча, уступая по ходу встречи со счетом 0:2.

На 19-й минуте "Динамо" вышло вперед благодаря голу Ивана Ордеца.

Подача с углового, Ордец чиркнул затылком и мяч залетел в сетку. А где Максименко? 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/tWG3IN5ncm — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 16, 2021

На 60-й минуте Константин Тюкавин упрочил преимущество команды в счете.

Фомин исполнил гениальный пас. Тюкавин мастерки завершил 👍🏻 pic.twitter.com/wVEoJeNWML — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 16, 2021

"Спартаку" удалось сократить отставание на 87-й минуте, точный удар нанес Георгий Джикия.

Вот так "Спартак" вытаскивал матч. Джикия дождался мяча на дальней 👌🏻 pic.twitter.com/z6MGcQ9HKO — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 16, 2021

На первой компенсированной ко второму тайму минуте Самюэль Жиго своим голом увел "Спартак" от поражения.

Спасительный гол Жиго. Зачем вообще нужны нападающие 🔥 pic.twitter.com/22Fwcu8uD7 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 16, 2021

В концовке первого тайма из-за грубой игры динамовца Арсена Захаряна против защитника "красно-белых" Максимилиано Кофрие возникла потасовка, в которой участвовали игроки и тренеры. В итоге главный арбитр встречи Сергей Карасев раздал четыре желтых карточки. "Горчичники" получили хавбеки "Динамо" Захарян и Вячеслав Грулев, а также защитники "Спартака" Жиго и Джикия.

А вот и видео яркой потасовки в концовке первой половины 📹



Захарян грубо подкатился под Кофрие, это не понравилось Джикии и Жиго. А потом понеслось 😱



Дальше точно не будет скучно. Включай Матч ТВ, посмотрим встречу вместе 📺https://t.co/IPONxPzoe6 pic.twitter.com/QxqLaSIYJO — Матч ТВ (@MatchTV) October 16, 2021

Перед началом поединка зрители приветствовали первого вице-президента Российского футбольного союза, олимпийского чемпиона, легенду "Спартака" Никиту Симоняна, которому 12 октября исполнилось 95 лет.

Таким образом, "Динамо" набрало 20 очков и упустило шанс вплотную приблизиться к лидеру чемпионата "Зениту", у которого 23 балла. "Спартак" занимает седьмое место с 17 очками.

В другом матче 11-го тура "Ростов" на выезде проиграл "Сочи" - 3:2. В составе победителей отличились Артур Юсупов (10 мин), Кристиан Нобоа (28, с пенальти) и Матье Касьерра (33). За гостей голы забили Баштуш (53) и Али Соу (90+4).

Сочинцы набрали 21 очко и поднялись на второе место в турнирной таблице. "Ростов" находится на 13-й строчке с девятью баллами в активе.

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