Поиск

КХЛ рассмотрит вопрос о создании клуба в ОАЭ после выставочного матча

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига примет решение о создании клуба в Объединенный арабских эмиратах после проведения в Дубае Dubai Ice Show, в рамках которого в декабре сыграют омский "Авангард" и казанский "Ак Барс".

"После того, как пройдет это событие, мы оценим интерес к хоккею и после этого будем принимать решение (о создании клуба КХЛ)", - заявил президент КХЛ Алексей Морозов в ходе онлайн-конференции в воскресенье.

3 декабря в Дубае состоится вынесенный матч регулярного чемпионата между "Авангардом" и "Ак Барсом", которые сыграют в рамках Dubai Ice Show. Соответствующий меморандум подписали КХЛ, "Авангард", министерство туризма и коммерции Дубая, а также спортивный совет города.

Игра будет приурочена ко Дню России на "Экспо-2020" в Дубае, и пройдет на Coca Cola Arena, где смогут присутствовать около 12 тысяч зрителей.

Кроме того, 4 и 5 декабря болельщики увидят театрализованное ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки "Спящая красавица". Одну из главных ролей в представлении наряду с Навкой исполнит олимпийская чемпионка Алина Загитова.

ОАЭ КХЛ

Новости

"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", отыгравшись в конце с 0:2

"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", отыгравшись в конце с 0:2

"Зенит" потерпел второе поражение подряд в Чемпионате России по футболу

Даниил Медведев не сыграет на Кубке Кремля

Гран-при России "Формулы-1" в 2022 году пройдет 25 сентября

Гран-при России "Формулы-1" в 2022 году пройдет 25 сентября

Акинфеев заявил, что его злит тема возвращения в сборную

Акинфеев заявил, что его злит тема возвращения в сборную

Браташ сменил Ларионова на посту наставника молодежной сборной России по хоккею

Овечкин вышел на пятое место в списке снайперов НХЛ

Овечкин вышел на пятое место в списке снайперов НХЛ

"Питтсбург" победил "Тампу" в матче открытия чемпионата НХЛ

"Питтсбург" победил "Тампу" в матче открытия чемпионата НХЛ

Германия первой отобралась на ЧМ-2022

Россия победила Словению и гарантировала себе минимум участие в стыках

Россия победила Словению и гарантировала себе минимум участие в стыках
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код