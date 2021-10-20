"Шахтер" со счетом 0:5 проиграл "Реалу" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Футболисты донецкого "Шахтера" со счетом 0:5 потерпели поражение от мадридского "Реала" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Игра прошла в Киеве.

"Реал" открыл счет на 37-й минуте благодаря автоголу Сергея Кривцова, который срезал мяч в собственные ворота при попытке прервать дальнюю передачу на Карима Бензема. Дублем во втором тайме отличился Винисиус (51, 56), четвертый гол на счету Родриго (65), окончательный счет установил Бензема (90+1).

В другом матче группы D итальянский "Интер" обыграл дома молдавский "Шериф" со счетом 3:1.

Таким образом, после трех туров группу с шестью очками возглавляют "Реал" и "Шериф", "Интер" с четырьмя очками занимает на третье место, а "Шахтер" замыкает группу с одним очком.

В четвертом туре 3 ноября "Шахтер" отправится в Мадрид, а "Интер" - в Тирасполь.