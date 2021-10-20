Сборную России по волейболу не накажут за найденный у Мусэрского допинг

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Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Международная федерация волейбола не планирует вводить санкции в отношении сборной России после того, как стало известно о положительном допинг-тесте Дмитрия Мусэрского, взятом в мае 2013 года, сообщает пресс-служба FIVB.

"FIVB, Всемирное антидопинговое агентство и волейболист Дмитрий Мусерский подписали соглашение о разрешении дела, в соответствии с которым г-н Мусерский признал, что запрещенное вещество метилгексанамин (1,3-Диметилпентиламин) было обнаружено в его пробе, взятой во время соревнований 11 мая 2013 года во время чемпионата России в Белгороде", - говорится в сообщении.

"Этот кейс является частью расследования, которое FIVB инициировало после того, как ВАДА предоставило ей данные и образцы допинг-проб из Московской антидопинговой лаборатории", - отмечается там же.

Подчеркивается, что "согласно соглашению, игрок признал, что нарушил антидопинговые правила FIVB в 2013 году".

"В результате он был наказан сроком дисквалификации на девять месяцев, начиная с 5 апреля 2021 года и заканчивая 4 января 2022 года. Никаких последствий для команд не предполагается", - подчеркивается в заявлении международной федерации.

Сообщается, что "соглашение не подлежит обжалованию" в соответствии с медицинскими и антидопинговыми правилами FIVB 2021 года.

Ранее сообщалось, что 32-летний волейболист дисквалифицирован с апреля 2021 года по январь 2022 года: проба на допинг, взятая с 2013 году, дала положительный результат. Спортсмен заявил, что запрещенный препарат попал в его организм через еду.

Победитель Олимпиады-2012 в составе сборной России Мусэрский с 2018 года выступает за японский клуб "Сантори Санбердс".