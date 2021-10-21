Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Это на четыре позиции выше по сравнению с предыдущей версией рейтинга

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу поднялась на четыре строчки в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого обнародована в четверг на сайте организации.

Теперь национальная команда страны занимает 33-е место.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия. В первую десятку, помимо нее, входят Бразилия, Франция, Италия, Англия, Аргентина, Испания, Португалия, Мексика, Дания.

Сборная России, таким образом, продолжает прогрессировать в рейтинге, второй месяц подряд поднявшись на четыре строчки. Этому поспособствовало успешное выступление в отборочной кампании ЧМ-2022. Так, в октябре возглавляемая Валерием Карпиным команда победила Словакию (1:0) дома и Словению (2:1) в гостях.