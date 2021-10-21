Поиск

Победители ЧМ по Dota 2 из РФ сравнили свой успех с триумфом в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Игрок российской команды Team Spirit, которая стала лучшей на чемпионате мире по Dota 2, Александр Хертек уверен, что победа подхлестнет интерес к киберспорту в СНГ.

"Наша победа послужит толчком для всей нашей киберспортивной СНГ сцены. Больше людей смогут поверить в своих детей, а другие игроки, которые были примерно на нашем уровне, увидят наш пример. Другие команды будут пытаться копировать наш подход, многие молодые ребята восхищены нашим примерном, они будут уделять больше времени игре. Не уверен, что это хорошо, но так будет", - сказал Хертек на пресс-конференции в Москве во вторник.

СпортВ Минспорте допустили включение киберспортивных дисциплин в программу Олимпийских игрЧитать подробнее

Капитан Team Spirit Ярослав Найденов отметил, что команда считалась аутсайдером, поэтому победа россиян в юбилейном десятом турнире стала сюрпризом для участников и болельщиков.

"Мы были аутсайдерами турнира, в нас много кто верил, фаворитами были пять китайских команд. От европейских команд мало что ждали и ждали победы китайской команды, поэтому для всех стало нонсенсом то, что победила российская команда", - сказал он.

Участник команды Дмитрий Белов сравнил победу в престижном турнире по Dota 2 с триумфом российского футбольного клуба в Лиге чемпионов.

"Нашу победу можно сравнить с победой нашего клуба в Лиги чемпионов. Структура турнира, в котором мы победили, похожа на Лигу", - заявил Белов.

Еще один член Team Spirit Мирослав Колпаков рассказал, что для подготовки к турниру всем участникам пришлось отказаться "от полноценной личной жизни".

"Мы очень много времени проводили на нашей базе, где мы готовились к турниру", - отметил он.

Ранее сообщалось, что российская команда Team Spirit стала победителем киберспортивного чемпионата мира The International по Dota 2, призовой фонд которого составлял $18,2 млн. Российская пятерка игроков в решающем поединке оказалась сильнее китайской команды PSG.LGD.

киберспорт

Новости по теме

Новости

Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов УЕФА

"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов УЕФА

"Спартак" уступил "Лестеру", выигрывая 2:0

"Спартак" уступил "Лестеру", выигрывая 2:0

Сборную России по волейболу не накажут за найденный у Мусэрского допинг

Сборную России по волейболу не накажут за найденный у Мусэрского допинг

В список кандидатов в сборную России на ОИ в Пекине вошли 600 спортсменов

В список кандидатов в сборную России на ОИ в Пекине вошли 600 спортсменов

Дубль Месси помог ПСЖ победить "Лейпциг" в Лиге чемпионов

Дубль Месси помог ПСЖ победить "Лейпциг" в Лиге чемпионов

"Спартак" победил ЦСКА в КХЛ

"Спартак" победил ЦСКА в КХЛ

Огонь зимней Олимпиады в Пекине зажжен в Древней Олимпии

Огонь зимней Олимпиады в Пекине зажжен в Древней Олимпии

Ковальчук будет генменеджером сборной России по хоккею на ОИ в Пекине

Ковальчук будет генменеджером сборной России по хоккею на ОИ в Пекине

"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", отыгравшись в конце с 0:2

"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", отыгравшись в конце с 0:2
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код