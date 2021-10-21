Победители ЧМ по Dota 2 из РФ сравнили свой успех с триумфом в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Игрок российской команды Team Spirit, которая стала лучшей на чемпионате мире по Dota 2, Александр Хертек уверен, что победа подхлестнет интерес к киберспорту в СНГ.

"Наша победа послужит толчком для всей нашей киберспортивной СНГ сцены. Больше людей смогут поверить в своих детей, а другие игроки, которые были примерно на нашем уровне, увидят наш пример. Другие команды будут пытаться копировать наш подход, многие молодые ребята восхищены нашим примерном, они будут уделять больше времени игре. Не уверен, что это хорошо, но так будет", - сказал Хертек на пресс-конференции в Москве во вторник.

Капитан Team Spirit Ярослав Найденов отметил, что команда считалась аутсайдером, поэтому победа россиян в юбилейном десятом турнире стала сюрпризом для участников и болельщиков.

"Мы были аутсайдерами турнира, в нас много кто верил, фаворитами были пять китайских команд. От европейских команд мало что ждали и ждали победы китайской команды, поэтому для всех стало нонсенсом то, что победила российская команда", - сказал он.

Участник команды Дмитрий Белов сравнил победу в престижном турнире по Dota 2 с триумфом российского футбольного клуба в Лиге чемпионов.

"Нашу победу можно сравнить с победой нашего клуба в Лиги чемпионов. Структура турнира, в котором мы победили, похожа на Лигу", - заявил Белов.

Еще один член Team Spirit Мирослав Колпаков рассказал, что для подготовки к турниру всем участникам пришлось отказаться "от полноценной личной жизни".

"Мы очень много времени проводили на нашей базе, где мы готовились к турниру", - отметил он.

Ранее сообщалось, что российская команда Team Spirit стала победителем киберспортивного чемпионата мира The International по Dota 2, призовой фонд которого составлял $18,2 млн. Российская пятерка игроков в решающем поединке оказалась сильнее китайской команды PSG.LGD.