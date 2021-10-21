Прошедший вакцинацию главный тренер "Баварии" Нагельсманн заразился коронавирусом
Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Главный тренер мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Юлиан Нагельсманн сдал положительный тест на COVID-19, сообщает пресс-служба ФК.
При этом, отмечается в сообщении, 34-летний специалист ранее был вакцинирован.
Теперь тренеру предстоит пройти самоизоляцию.
Накануне "Бавария" под его руководством проводила матч Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики". Игра прошла в Португалии и завершилась победой "Баварии" со счетом 4:0, все голы состоялись во втором тайме.
Нагельсманн возглавил "Баварию" в апреле нынешнего года.