Поиск

Прошедший вакцинацию главный тренер "Баварии" Нагельсманн заразился коронавирусом

Прошедший вакцинацию главный тренер "Баварии" Нагельсманн заразился коронавирусом
Фото: Ronald Wittek - Pool/Getty Images

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Главный тренер мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Юлиан Нагельсманн сдал положительный тест на COVID-19, сообщает пресс-служба ФК.

При этом, отмечается в сообщении, 34-летний специалист ранее был вакцинирован.

Теперь тренеру предстоит пройти самоизоляцию.

Накануне "Бавария" под его руководством проводила матч Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики". Игра прошла в Португалии и завершилась победой "Баварии" со счетом 4:0, все голы состоялись во втором тайме.

Нагельсманн возглавил "Баварию" в апреле нынешнего года.

Хроника 09 января 2020 года – 21 октября 2021 годаПандемия коронавируса
футбол коронавирус

Новости

Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов УЕФА

"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов УЕФА

"Спартак" уступил "Лестеру", выигрывая 2:0

"Спартак" уступил "Лестеру", выигрывая 2:0

Сборную России по волейболу не накажут за найденный у Мусэрского допинг

Сборную России по волейболу не накажут за найденный у Мусэрского допинг

В список кандидатов в сборную России на ОИ в Пекине вошли 600 спортсменов

В список кандидатов в сборную России на ОИ в Пекине вошли 600 спортсменов

Дубль Месси помог ПСЖ победить "Лейпциг" в Лиге чемпионов

Дубль Месси помог ПСЖ победить "Лейпциг" в Лиге чемпионов

"Спартак" победил ЦСКА в КХЛ

"Спартак" победил ЦСКА в КХЛ

Огонь зимней Олимпиады в Пекине зажжен в Древней Олимпии

Огонь зимней Олимпиады в Пекине зажжен в Древней Олимпии

Ковальчук будет генменеджером сборной России по хоккею на ОИ в Пекине

Ковальчук будет генменеджером сборной России по хоккею на ОИ в Пекине

"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", отыгравшись в конце с 0:2

"Спартак" сыграл вничью с "Динамо", отыгравшись в конце с 0:2
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код