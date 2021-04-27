Новым главным тренером "Баварии" стал 33-летний Джулиан Нагельсманн

Тренер Джулиан Нагельсманн Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Экс-наставник "Лейпцига" Джулиан Нагельсманн возглавил "Баварию", сообщает пресс-служба мюнхенского футбольного клуба во вторник.

Соглашение вступит в силу 1 июля 2021 года и будет действовать пять лет - до 30 июня 2026 года.

"Джулиан Нагельсманн - это новое поколение тренеров. Несмотря на свой юный возраст, он сделал впечатляющую карьеру. Мы убеждены, что с Джулианом мы продолжим успехи последних нескольких лет", - сказал президент клуба Герберт Хайнер.

"Я хотел бы выразить благодарность Хансу Флику от имени ФК "Бавария". Он возглавил нашу команду в трудный период в 2019 году, а затем выиграл шесть титулов, седьмой, надеюсь, вскоре последует. Для него всегда будет место в учебниках истории ФК "Бавария". Мы желаем ему всего наилучшего в его будущем", - добавил он.

Ранее главный тренер "Баварии" Флик принял решение досрочно (30 июня 2021 года) расторгнуть контракт, рассчитанный до 30 июня 2023 года.

Нагельсманн тренировал "Хоффенхайм", который возглавил в феврале 2016 года, став самым молодым главным тренером в истории Бундеслиги. Позднее он тренировал "Лейпциг" (с 1 июля 2019 года), с которым дошел до полуфинала Лиги чемпионов в прошлом сезоне.