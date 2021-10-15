Даниил Медведев не сыграет на Кубке Кремля

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не примет участия в розыгрыше Кубка Кремля-2021 в Москве.

"Я заявился на турнир и надеялся его сыграть, но из-за столь насыщенного графика турниров в 2021 году я почувствовал, что не готов физически выступать на 100%", - написал Медведев в инстаграме.

"Это решение далось мне тяжело, но мне пришлось его принять, чтобы закончить сезон с хорошими результатами", - отметил он.

Медведев занимает вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Всего 25-летний теннисист выиграл 13 турниров под эгидой ATP, в том числе четыре в 2021 году, среди которых турнир Большого шлема US Open.