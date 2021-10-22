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"Динамо" крупно обыграло "Химки" в матче РПЛ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" нанесли поражение соперникам из подмосковных "Химок" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча в Москве закончилась со счетом 4:1. Дублем в составе "Динамо" отметился Вячеслав Грулев (26-я и 60-я минуты), еще по одному голу забили Никола Моро (12) и Константин Тюкавин (52). "Химки" сумели отыграть один мяч - на 90-й минуте забил Кемаль Адеми.

"Динамо" догнало лидирующий в чемпионате "Зенит" (Санкт-Петербург), у команд по 23 очка, однако "Зенит" имеет матч в запасе. "Химки" идут на 13-й позиции, имея в активе 11 очков.

В 13-м туре "Динамо" сыграет с "Зенитом", матч пройдет 29 октября. "Химки" 31 октября встретятся с "Уралом" (Екатеринбург).

футбол РПЛ

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