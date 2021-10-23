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ЦСКА выиграл у "Крыльев Советов" в чемпионате России по футболу

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 3:1 нанес поражение самарским "Крыльям Советов" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Счет открыл нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев (11-я минута). ЦСКА сравнял благодаря точному удару Чидера Эджуке (57). Фёдор Чалов вывел столичную команду вперед, отличившись на 86-й минуте. Окончательный счёт установил игрок ЦСКА Антон Заболотный (89).

ЦСКА догнал лидеров РПЛ - "Зенит" и "Динамо". У команд по 23 очка, но у "Зенита" матч в запасе. "Крылья Советов" идут восьмыми, имея в активе 16 очков.

В следующем туре ЦСКА сыграет с казанским "Рубином", встреча пройдёт 30 октября. "Крылья Советов" в тот же день встретятся с "Краснодаром".

футбол

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