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"Краснодар" разгромил "Нижний Новгород" в матче РПЛ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" нанесли крупное поражение соперникам из "Нижнего Новгорода" в выездном матче 12 тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая в субботу на нижегородском стадионе, завершилась со счетом 1:4. Голы в составе победителей забили Гжегож Крыховяк (5 мин), Эдуард Сперцян (56), Александр Черников (73) и Владимир Ильин (76). За хозяев отличился Кирилл Гоцук (83).

На 70-й минуте колумбийский нападающий гостей Джон Кордоба не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. 11-метровый был назначен после использования видеоассистента рефери (VAR). Кроме этого, в первом тайме на 27-й минуте VAR отменил забитый мяч Кордобы, углядев у форварда игру рукой.

Краснодарцы набрали 21 очко и делят с "Сочи" 3-4-е места в турнирной таблице РПЛ. "Нижний Новгород" идет на 10-м месте (14 очков).

футбол РПЛ Краснодар Нижний Новгород

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