"Рубин" сыграл вничью с "Уфой" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Уфы" и казанского "Рубина" не определили победителя в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:1. В составе "Уфы" десятый раз в сезоне отличился лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов (19-я минута, с пенальти). На 59-й минуте "Рубин" сравнял счет благодаря автоголу игрока "Уфы" Юрия Журавлева.

На 36-й минуте арбитр с помощью системы VAR отменил гол полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии, зафиксировав положение "вне игры".

Кроме того, арбитр, используя видеоповтор, дважды отменил назначенные пенальти: на 55-й минуте был отменен 11-метровый удар в ворота "Рубина", на 73-й - в ворота "Уфы".

"Рубин", не побеждающий в чемпионате пять матчей подряд, занимает девятую строчку, имея в активе 16 очков. "Уфа" идет на предпоследнем 15-м месте, набрав 10 очков.

В следующем туре "Рубин" ждет игра с московским ЦСКА, матч пройдет 30 октября. "Уфа" днем позже встретится с грозненским "Ахматом".