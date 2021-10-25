Агент Миранчука обсудит аренду игрока из "Аталанты" в другой клуб Италии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника сборной России по футболу Алексея Миранчука, предполагает, что в конце года будет обсуждаться возможная аренда игрока из "Аталанты".

"Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. К Миранчуку есть интерес от добротных команд Серии А", - приводит слова Шпинева "Чемпионат".

"Есть контакты, есть обсуждение. Его качества всем известны. Реноме у него в Италии хорошее", - отметил он, добавив: "Никакой паники, никаких расстройств. У Лёши нет сомнений в правильности перехода в "Аталанту".

Миранчук перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива" в 2021 году. На его счету за итальянский клуб семь голов в 38 матчах.