Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Парму" в чемпионате Италии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук отметился голом в ворота "Пармы" в гостевом матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.

Миранчук начал игру в числе запасных, а на поле вышел на 58-й минуте игры. На третьей компенсированной ко второму тайму минуте он нанес точный удар по воротам соперника, в результате счет стал 5:2 в пользу "Аталанты". Крупное преимущество команды сохранилось до финального свистка.

Благодаря этой победе "Аталанта" набрала 72 очка и занимает второе место. На 13 баллов она отстает от "Интера", который уже обеспечил себе чемпионство. Что касается "Пармы", она занимает предпоследнее 19-е место, 20 баллов.

Миранчук перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива" в конце августа прошлого года.