Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:22

Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Парму" в чемпионате Италии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук отметился голом в ворота "Пармы" в гостевом матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.

Миранчук начал игру в числе запасных, а на поле вышел на 58-й минуте игры. На третьей компенсированной ко второму тайму минуте он нанес точный удар по воротам соперника, в результате счет стал 5:2 в пользу "Аталанты". Крупное преимущество команды сохранилось до финального свистка.

Благодаря этой победе "Аталанта" набрала 72 очка и занимает второе место. На 13 баллов она отстает от "Интера", который уже обеспечил себе чемпионство. Что касается "Пармы", она занимает предпоследнее 19-е место, 20 баллов.

Миранчук перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива" в конце августа прошлого года.

футбол Алексей Миранчук

Новости по теме

Новости

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

РФС счел, что меры безопасности на арене "Зенита" мешали фанатам "Локомотива"

"Бавария" в девятый раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу

"Бавария" в девятый раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу

Футболисты "Локомотива" и "Динамо" сыграли вничью

Покинувшие Суперлигу клубы выплатят пожертвования в сумме 15 млн евро

Овечкин пропустит 10-й матч в сезоне НХЛ, впервые с 2010 года

Россия проиграла Канаде в финале ЧМ по хоккею среди юниоров

Пандемия коронавируса

Почти 200 тыс. японцев высказались за отмену токийской Олимпиады

Почти 200 тыс. японцев высказались за отмену токийской Олимпиады

Павлюченкова проиграла Соболенко и не смогла выйти в финал турнира в Мадриде

Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира Masters в Мадриде

Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира Masters в Мадриде
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код