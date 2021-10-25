Канада все же выдала российским фигуристам визы для участия в этапе Гран-при

Елизавета Туктамышева Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Фигуристы и тренеры сборной России в полном составе получили канадские визы для участия во втором этапе серии Гран-при, Skate Canada International, в Ванкувере.

"Паспорта с канадскими визами были выданы сегодня российским фигуристам и тренерам, которые должны принять участие во втором этапе серии Гран-при "Скейт Канада" в Ванкувере", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в понедельник.

Ранее сообщалось, что с проблемами с визами столкнулись Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын и другие".

"Данное обстоятельство явилось полной неожиданностью, поскольку визы для российских фигуристов были одобрены еще в середине месяца", - говорилось в заявлении ФФККР 24 октября.

Второй этап серии Гран-при по фигурному катанию пройдет в Ванкувере с 29 по 31 октября.