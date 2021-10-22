У российских фигуристов возникли проблемы с визами перед этапом Гран-при в Канаде

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Часть спортсменов и тренеров сборной России по фигурному катанию пока не получили визу в Канаду для участив во втором этапе серии Гран-при, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

"В числе, пока не получивших паспорта с визами, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 октября в Ванкувер "может вылететь только часть российской делегации, тех, кто получил в этот четверг документы из визового центра Канады в Москве".

"На остальных членов российской команды паспорта с канадскими въездными визами пока не получены и, несмотря на все усилия ФФККР, это может произойти, по последней информации, не ранее понедельника", - подчеркнули в федерации.

"Данное обстоятельство явилось полной неожиданностью, поскольку визы для российских фигуристов были одобрены еще в середине месяца", - говорится в сообщении

Согласно тексту обращения, в настоящий момент ФФККР прорабатывает с организаторами турнира и Международным союзом конькобежцев возможные пути выхода из сложившейся ситуации, "включая изменение дат и маршрута перелетов".

Второй этап Гран-при пройдет в Ванкувере с 29 по 31 октября. Первый этап стартовал в пятницу, 22 октября.