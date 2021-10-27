СКА упрочил лидерство в Западной конференции КХЛ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты СКА (Санкт-Петербург) в среду нанесли поражение соперникам из "Динамо" (Рига) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла на площадке рижской команды и завершилась проигрышем хозяев - 4:5 (1:1, 1:3, 2:0, 0:0, 0:1).

Среди армейцев голами отметились Валентин Зыков (14-я минута), Иван Морозов (34), Кирилл Марченко (30) и Йоонас Кемппайнен (40). В составе "Динамо" шайбы забросили Лукаш Радил (12, Гинтс Мейя (40), Оскарс Цибульскис (43) и Рис Скарлетт (51). Овертайм победителя не выявил. Решившую в серии буллитов исход поединка шайбу в ворота соперников отправил игрок СКА Андрей Кузьменко.

По итогам встречи СКА побеждает уже четвертый раз подряд и сохраняет лидерство в Западной конференции КХЛ, заработав при этом 35 очков за 23 игры, а "Динамо" остается на десятом месте, имея в активе 21 балл за 23 матча.