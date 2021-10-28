"Бавария" со счетом 0:5 проиграла "Боруссии" из Менхенгладбаха в Кубке Германии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Действующий чемпион Германии по футболу мюнхенская "Бавария" выбыла из розыгрыша Кубка страны, уступив в 1/16 финала менхенгладбахской "Боруссии".

Встреча, прошедшая на поле хозяев, завершилась с сенсационным счетом 5:0. Голы в ворота "Баварии" провели Коаудио Коне (2-я минута), Рами Бенсебаини (15, 21 – с пенальти) и Брил Эмболо (51, 57).

Таким образом, "Бавария" выбывает из турнира, 20-кратным победителем которого она является. По триумфам в Кубке Германии — это рекордное достижение, равно как и по выигранным (31) чемпионатам страны. Лидирует "Бавария" в чемпионате Германии и в настоящий момент. "Боруссия" (Менхенгладбах) - на 12-й строчке.