Черчесов поздравил Дзюбу с историческим голом в чемпионатах России

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отметил самоотдачу нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, ставшего рекордсменом по числу голов в истории чемпионатов России.

"Дзюба к этому шёл, он хотел этого. Максимум давал в каждой игре. И в "Спартаке" (там Дзюба начинал свою карьеру – ИФ), и в сборной — отдавался. Рад, что я и наш тренерский штаб тоже приложили руку к 144 голам, поэтому радостно вдвойне от этого рекорда", - сказал Черчесов, слова которого приводит "Чемпионат".

"Пусть Дзюба теперь и дальше штампует голы. Раньше был охотником, теперь охотятся за ним", - отметил он.

В пятницу "Зенит" со счетом 4:1 нанес поражение столичному "Динамо" в рамках 13-го тура чемпионата России. Один из голов провел Дзюба, это взятие ворот стало историческим: форвард "Зенита" по их числу - 144 в карьере - обошел многие годы лидировавшего Олега Веретенникова.