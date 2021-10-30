Федор Смолов пропустит матч против "Нижнего Новгорода"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов остался в Москве и пропустит матч команды против ФК "Нижний Новгород" из-за сомнительного результата теста на коронавирус, сообщает пресс-служба футбольного клуба в субботу.

Отмечается, что игрок чувствует "себя отлично, у него нет никаких симптомов ни ОРВИ, ни гриппа, ни COVID-19". Смолов был планово вакцинирован в апреле 2021 года.

"На данный момент медицинский штаб "Локомотива" расценивает результат его анализа как ложноположительный. Всю последнюю неделю Смолов занимался по индивидуальной программе. Все члены команды - тренерский штаб, игроки, персонал - сдали дополнительный тест, показавший у всех отрицательный результат. Результаты теста направлены в РПЛ. "Локомотив" строго придерживается рамок санитарного регламента, специалисты клуба находятся на постоянной связи со своими коллегами из профильных организаций", - отмечается там же.

Матч "Нижний Новгород" - "Локомотив" состоится в субботу в Нижнем Новгороде и начнется в 19:00 по московскому времени.