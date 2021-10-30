Россиянин Махачев досрочно победил соперника на турнире UFC 267

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев завершил победой поединок против представителя Новой Зеландии Дэна Хукера на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Бой завершился в первом раунде после удушающего приема в исполнении российского спортсмена.

Бойцы представляют легкую весовую категорию.

Таким образом, 30-летний Махачев одержал 21-ю победу в карьере в смешанных единоборствах при одном поражении. У 31-летнего Хукера также 21 победа, а поражение стало для него 11-м.