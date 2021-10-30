Российский боец Волков победил поляка Тыбуру на турнире UFC в Абу-Даби
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Александр Волков добился победы над поляком Марчином Тыбурой в поединке, прошедшем в рамках турнира UFC 267 в Абу-Даби.
Бой спортсменов, представляющих тяжелую весовую категорию, завершился победой россиянина единогласным решением судей.
На счету 33-летнего Волкова в смешанных единоборствах теперь 34 победы при девяти поражениях. Что касается 35-летнего Тыбуры, он потерпел седьмое поражение при 22 победах.