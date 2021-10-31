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ФК "Сочи" обыграл "Арсенал" и поднялся на 3-е место в таблице РПЛ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" в воскресенье на выезде победил тульский "Арсенал" в 13-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Результат противостояния в Туле - 1:2. На 2-й минуте форвард сочинцев Матео Кассьерро вывел гостей вперед. На 65-й полузащитник туляков Эванс Кангва забил ответный мяч. На 79-й минуте Кассьерро вновь отличился, установив окончательный счет.

В турнирной таблице РПЛ "Сочи" набрал 24 очка и занял третью строчку. "Арсенал" находится в стыковой зоне, занимая 14-е место с 12 баллами.

футбол РПЛ Сочи Арсенал

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