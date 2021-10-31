"Уфа" обыграла "Ахмат" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Уфы" нанесли поражение соперникам из грозненского "Ахмата" в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:0. Победу уфимцам принес гол Гамида Агаларова, забитый на 58-й минуте.

Лучший бомбардир текущего чемпионата Агаларов забил в третьем матче подряд, всего на его счету 11 мячей в РПЛ.

"Уфа" одержала первую победу после серии из четырех подряд без побед, ранее команда дважды проиграла и дважды сыграла вничью.

"Уфа" занимает 13-е место в таблице чемпионата, имея в активе 13 очков. "Ахмат" идет десятым (15 очков).

В следующем туре "Ахмат" встретится с "Нижним Новгородом", игра пройдет 7 ноября. "Уфа" днем ранее сыграет с тульским "Арсеналом".